Каково было взаимоотношение древних христиан с язычниками?

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Сначала связь христианства с язычеством не вызывали у христиан возражений, так как это способствовало притоку новообращенных христиан, поклонявшихся раньше языческим богам, в христианские церкви и общины. По мере развития христианства, по превращении его в государственную религию Великой Римской империи, отношение к этому факту резко изменилось. Обнаружив в языческих богах и обрядах соперников христианскому культу, отцы церкви приняли идею преемственности и исторической свззи христианства и язычества. Пленилась и политика христианской церкви: после кратковременного периода сосуществования христианства и язычества началась длительная эпоха гонений и преследований язычников.