Каково происхождение добываемого в настоящее время полезного ископаемого- -каменного угля? Как люди его используют?

Биология
Каково происхождение добываемого в настоящее время полезного ископаемого- -каменного угля? Как люди его используют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он появился в результате жизнедеятельности древесных папоротникообразных в каменноугольный период. Используют как топливо, в качестве сырья для промышленности.
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