Каково состояние науки в нашей стране сейчас

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Каково состояние науки в нашей стране сейчас
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наука продвигается не очень хорошо в отличии от других стран,но вскоре все образуется,так как экономика растет
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