Каково значение образа кобылицы с красным хвостом в стихотворении "Разбуди меня завтра рано"

тремление к равенству, братству людей — главное для поэта. Он радостно приветствует приход нового дня свободы. Это свое душевное состояние он с огромной поэтической силой выражает в прекрасном стихотворении “Разбуди меня завтра рано… ”. С. Толстая-Есенина рассказывает, что “по словам Есенина, это стихотворение явилось первым его откликом на Февральскую революцию”. С обновлением России связывает Есенин теперь и свою дальнейшую поэтическую судьбу: Разбуди меня завтра рано, О моя терпеливая мать! Я пойду за дорожным курганом Дорогого гостя встречать. Я сегодня увидел в пуще След широких колес на лугу. Треплет ветер под облачной кущей Золотую его дугу. На рассвете он завтра промчится, Шапку-месяц пригнув под кустом, И игриво взмахнет кобылица Над равниною красным хвостом. Разбуди меня завтра рано, Засвети в нашей горнице свет. Говорят, что я скоро стану Знаменитый русский поэт.