Каково значение раковины у простейших ? дам 20 баллов )

Каково значение раковины у простейших ? дам 20 баллов )

Ответ(ы):

Ответил Гость:
класс, биологи открыли что-то новое. но сомневаюсь что детям в школе про это говорят
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