Каковы были основные правила жизни могашеского ордена бенедиктинцев

Орден бенедиктинцев, первый из католических монашеских орденов, оказал огромное влияние на формирование и становление общежитийного монашества в Западной Европе. На протяжении нескольких столетий практически все монастыри жили по уставу, созданному святым Бенедиктом. Он упорядочил и организовал монашеское служение, благодаря чему монастыри смогли превратиться в особый социальный институт средневекового общества, оказывавший значительное влияние не только на религиозную, но и на все остальные сферы жизни. От других орденов бенедиктинский отличало то, что монастыри были практически независимы, и каждый настоятель ни перед, кем не отчиты вался за свои действия. Поэтому бене диктинский орден можно называть орденом с известными оговорками. Единственное, что объединяет разбро санные монастыри ордена между собой, — следование единому уставу, написанному святым Бенедиктом.