Каковы основания по которым человек является существом общественным и что ему свойственно как существу биологическому
Разное
Каковы основания по которым человек является существом общественным и что ему свойственно как существу биологическому
Ответ(ы):
Гость:
Человек - это существо общественное, так как живёт он в обществе и взаимодействует с ним. Люди постоянно нуждаются в общении. Для того, чтобы общество оценивало человек с положительной стороны ему нужно соблюдать некие правила или нормы по-другому, а так же обязанности, которые кстати не могут существовать без прав. Как биологическому существу человеку нужно питаться, спать, т.е. восстанавливать силы, продолжать свой род .
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