Каковы основания по которым человек является существом общественным и что ему свойственно как существу биологическому

Гость: Гость:

Человек - это существо общественное, так как живёт он в обществе и взаимодействует с ним. Люди постоянно нуждаются в общении. Для того, чтобы общество оценивало человек с положительной стороны ему нужно соблюдать некие правила или нормы по-другому, а так же обязанности, которые кстати не могут существовать без прав. Как биологическому существу человеку нужно питаться, спать, т.е. восстанавливать силы, продолжать свой род .