каковы основные направления внешней политики ивана 4

оСНОВНЫЕ направления: -восточное(Присоединение казанского ханства 1552г, Астраханского ханства 1556г, присоединение земель юашкирии и чувашии 1552-1557, поход Ермака в Сибирь 1581-1585) -западное(Ливонская война 1558-1583, неудачная попытка россии получить выод к балтийскому морю) -южное (неудачный поход русского войска на крым 1559г, набеги крымского хана на москву 1571, 1572 и Строитнльство тульской засечной черты) 48 сeкунд тому