Каковы основные результаты войны государства Византии? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

Каковы основные результаты войны государства Византии? ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А кто такие фиксики? Большой, большой секрет :D
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