Каковы особенности строения кристаллических твёрдых тел?

Атомная, молекулярная,ионная и металлическая. Атомная (в узлах находятся атомы, между которыми присутствуют ковалентные связи – алмаз, SiC, SiO2, Al2O3 и др.) Молекулярные (в узлах находятся молекулы, между которыми присутсвуют слабые силы межмолекулярного взаимодействия – I2, О2, СО2 и др.) Металлы образуют металлические кристаллические решетки, в узлах которых находятся катион-атомы, а между ними «электронный газ», определяющий такие физические свойства металлов, как металлический блеск, тепло и электропроводность. Ионная аналогично атомным)