Каковы причины и предпосылки создания единого Русского государства?

Приписные крестьяне — в России XVII — первой половине XIX века государственные, дворцовые и экономические крестьяне, вместо уплаты подушной подати работавшие на казённых или частных заводах и фабриках, то есть прикреплённые (приписанные) к ним Посессионные крестьяне — категория крепостных крестьян в Российской империи XVIII - первой половине XIX века, закреплённых за посессионными мануфактурами. Ремесленный цех – это объединение ремесленников одной специализации, направленное на удовлетворение их общественных потребностей в условиях ограниченного товарного спроса, причем это предполагало полное отсутствие каких-либо планомерных трансакций или общей собственности. Подушная подать – это основной прямой налог в России в XVIII веке, взимаемый в равном или почти в равном размере со всех лиц мужского пола.