Каковы причины первой мировой войны?
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Каковы причины первой мировой войны?
Ответ(ы):
Гость:
Убийство эрц-герцога Фердинанда в Сараево.
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