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Каковы различия во взглядах Исократа и Демосфена ?,к чему призывал каждый из них?
Каковы различия во взглядах Исократа и Демосфена ?,к чему призывал каждый из них?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
исократ призывал к миру а демосфен наоборот к войне
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