Каковы различия во взглядах Исократа и Демосфена ?,к чему призывал каждый из них?

Каковы различия во взглядах Исократа и Демосфена ?,к чему призывал каждый из них?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
исократ призывал к миру а демосфен наоборот к войне
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