Какой цвет имеет каждая зона пламени?

Какой цвет имеет каждая зона пламени?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У основания - синяя(самая холодная_) затем красная (теплее) и оранжевая (самая горячая)
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