Какой цветок по мнению ученого скворца означает звездочка ?
Разное
Какой цветок по мнению ученого скворца означает звездочка ?
Ответ(ы):
Гость:
Он вполз на куст Маргаритки и подбирался к их нежным молодым листочкам. – Хороша звёздочка!
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