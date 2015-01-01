Какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 600мм2?Начерти три таких прямоугольника,найди периметр каждого из них. (2-означетквадра тные, в моей задаче 600 квадратных мм) пример: Р=(3*2)*2=10(см)...
Какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 600мм2?Начерти три таких прямоугольника,найди периметр каждого из них. (2-означетквадра тные, в моей задаче 600 квадратных мм) пример: Р=(3*2)*2=10(см)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 прямоугольник а=20мм b=30мм S=a*b=20*30=600мм2 P=(a+b)*2=(20+30)*2=100мм 2 прямоугольник а=60мм b=10мм S=a*b=60*10=600мм2 P=(a+b)*2=(60+10)*2=140мм 3 прямоугольник а=15мм b=40мм S=a*b=15*40=600мм2 P=(a+b)*2=(15+40)*2=110мм