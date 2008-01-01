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Какой длины в сантиметрах могут быть стороны прямоугольника площадь которого равна 18 см
Какой длины в сантиметрах могут быть стороны прямоугольника площадь которого равна 18 см
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1) 6 см; 2) 9 см; 3) 3 см; 4) 2 см;
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