какой должна быть длина прямоугольной полосы земли,чтобы при ширине 73 м она имела площадь 9344м2

Математика
какой должна быть длина прямоугольной полосы земли,чтобы при ширине 73 м она имела площадь 9344м2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина - 73м S - 9344 м.кв довжина - ?   9344:73=128 (м)   Ответ: длина - 128 метров 
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