какой должна быть длина прямоугольной полосы земли,чтобы при ширине 73 м она имела площадь 9344м2
Математика
какой должна быть длина прямоугольной полосы земли,чтобы при ширине 73 м она имела площадь 9344м2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ширина - 73м S - 9344 м.кв довжина - ? 9344:73=128 (м) Ответ: длина - 128 метров
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