Какой герой других произведений похож на Нарцисса (из мифа Нарцисс и Эхо)?как сложилась его судьба?

Нарцисс любил только себя , и был настолько очарован своей красотой, что влюбился в своё отражение. Подобные герои есть и в сказка. 1) Пушкин " Сказка о царевне и 7 богатырях" Царица ( мачеха царевны) постоянно любовалась своей красотой . Её зависть и злоба привели к тому, что она умерла от тоски , от того что Царевна жива) 2. ) Оскар Уайлд " Звёздный мальчик" - он считал себя очень красивым, но он изменился в хорошую сторону, после того, как много перенёс испытаний пока искал свою маму, чтобы попросить прощение)