Какой химический элемент (Тулий,Платина,Франций) имеет летучее водородное соединение(Бинарное соединение), а какой не имеет? Какой химический элемент (Тулий,Платина,Франций) обладает металлическими свойствами, а какой не обладает? Пожалуйста помогите, срочно надо! Заранее Спасибо!

Это все металлы, а они не имеют летучих водородных соединений(хотя соединения водородные есть, но они не летучие) Это все металлы, но туллий и платина могут быть амфотерные. А вот франций характерный металл