Какой из фразеологизмов является заимствованным. ходячая энциклопедия брать на буксир Альфа и Омега Без задних ногПомогите плиз))))

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Какой из фразеологизмов является заимствованным. ходячая энциклопедия брать на буксир Альфа и Омега Без задних ногПомогите плиз))))

Автор: Гость