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Какой из перечисленных объектов изучает география? 1) планеты 2) животные 3) океаны 4) вещества
Какой из перечисленных объектов изучает география? 1) планеты 2) животные 3) океаны 4) вещества
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Океаны ))))))))))))))))
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