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Какой климат в узбекистане
Какой климат в узбекистане
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Климат Узбекистана умеренный, резко континентальный, засушливый.
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