Какой конфликт отражен в классицизме?

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Какой конфликт отражен в классицизме?
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Ответ(ы):
Гость:
Конфликт добра со злом, с обязательным торжеством добра
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