Какой корень у слов: шёл, потолок, сияния, она, осень.

Какой корень у слов: шёл, потолок, сияния, она, осень.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
"Шё", "потолок", "сия", "он", "осень"
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