Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Какой корень в слове происхождение
Какой корень в слове происхождение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Про-Приставка Ис-Приставка ХОЖД-Корень (Чередование ход/хожд) Ени-Суффикс Е-Окончание
Похожие вопросы
Помогите образовать от слов сделать и мириться все возможные формы глаголов
Пожалуйста помогите решить уравнения 6 класс 1)(x-15,43)*0,2+1,21=4,94 2)(0,1-x):0,106-0,23=0,44
C^3+8-c^2-2c (Розкласти на множники)
Запиши 8,4 в виде бесконечной десятичной периодической дроби.
Помогите пожалуйста! Найти значение выражения:b/a*c,если a=2,b=-1,5;c=0,4
Вычислите две целых одна третья умножить на одну целую три седьмых
12 человек несут 12 буханок хлеба. каждый мужчина несет по 2 буханки хлеба, женщина-по одной второй буханки , а ребенок по одно четвёртой . сколько...
При одной и той же температуре отношение средней квадратичной скорости молекул воздуха к средней квадратичной скорости молекул азота (М воздуха= 29...
Какие мысли и чувства вызвала книга полтава
Стихотворение о кукушки
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск