Какой корень в слове происхождение

Какой корень в слове происхождение

Ответ(ы):

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Про-Приставка Ис-Приставка ХОЖД-Корень (Чередование ход/хожд) Ени-Суффикс Е-Окончание
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