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Какой корень в слове учитель
Какой корень в слове учитель
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В слове учитель, корень учит
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