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Какой корнеплод был окультурен именно в Европе!?
Какой корнеплод был окультурен именно в Европе!?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Была окультурена брюква,она же репа.
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