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Какой кран лучше при сильном давлении воды шаровой или винтовой?
Какой кран лучше при сильном давлении воды шаровой или винтовой?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Шаровой точный ответ.....
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