Какой лексический состав в тексте Тургенева "Воробей"

Какой лексический состав в тексте Тургенева "Воробей"

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Архаизмы, антонимы, синонимы, многозначные и однозначные слова.
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