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Какой массе оксида фосфора5 соответствует 490 г ортофосфорной кислоты?
Какой массе оксида фосфора5 соответствует 490 г ортофосфорной кислоты?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
У меня тоже вышло в начале 490
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