Какой массе оксида фосфора5 соответствует 490 г ортофосфорной кислоты?

Какой массе оксида фосфора5 соответствует 490 г ортофосфорной кислоты?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
У меня тоже вышло в начале 490
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