Какой массы потребуется карбонат натрия для нейтрализации раствора серной кислоты объемом 100 мл, если Сэ = 2 экв/л?
Разное
Какой массы потребуется карбонат натрия для нейтрализации раствора серной кислоты объемом 100 мл, если Сэ = 2 экв/л?
Ответ(ы):
Гость:
100мл*1,06г/мл=масса раствора карбоната натрия=106г 106г*0,06(6%)=6,36=масса карбоната натрия в растворе 6,36г/106г на моль = 0.06 моль карбоната натрия пишем реакцию H2SO4+Na2CO3=Na2SO4+CO2+H2O значит моли кабоната равны молям серной =0,06 0,06*98г на моль=масса серной кислоты=5,88г 5,88г/0,2(20%)=29,4г=масса раствора серной кислоты 29,4/1,14=объем раствора серной кислоты =25,78мл только плотность серной кислоты не г/моль а г/мл
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