Какой миф о геракле иллюстрируют золотые бляшки найденные при раскопках кургана в станице ивановской

основным населением Прикубанья и Восточного Приазовья были меоты.Меотская культура изучалась в советское время.Страбон писал к числу меотов принадлежат синды,затем дандарии,тореаты,агры,аррехи,тарпеты,обидиакены,ситтакены,досхи и другие.Меоты вели оседлый образ жизни,занимались земледелием,скотоводством,рыболовством.Представителей родоплеменной знати они хоронили в курганах с большим количеством вещей,золотых высокохудожественных изделий,с закланием коней.