какой можно составить шуточный вопрос со словами парк,кнопка,пятачок?

какой можно составить шуточный вопрос со словами парк,кнопка,пятачок?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
нашёл я в парке пятачок а Ротом и кнопку
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