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какой можно составить шуточный вопрос со словами парк,кнопка,пятачок?
какой можно составить шуточный вопрос со словами парк,кнопка,пятачок?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
нашёл я в парке пятачок а Ротом и кнопку
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