Какой наибольший общий делитель 12, 4, 7

Какой наибольший общий делитель 12, 4, 7

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Число 12 делится на 1, на 2, на 3, на 4, на 6, на 12; Число 7 делится на 1 , на 7; Число 4 на 1, на 2 , на 4.
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