Какой объём H2 выделится при взаимодействии 200г 20% раствора H2SO4 с Mg?

Химия
Какой объём H2 выделится при взаимодействии 200г 20% раствора H2SO4 с Mg?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4+Mg=MgSO4+H2 m(H2SO4)=200*0,2=40 г M(H2SO4)=98 г/моль n(H2SO4)=40/98=0.4 моль n(H2SO4)=n(H2)=0.4 моль V(H2)=22.4*0.4=8.96 л  
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