Какой объем занимают 140 г азота

Химия
Какой объем занимают 140 г азота
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Гость:
Смотри малярную массу азота и умножай на число Авагадро. 22,4 дм3 - моль
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