Какой области жизни науки или какого ремесла пришли к нам эти правила фразеологизмы без сучка без задоринки, доводить до белого каления, Мертвая хватка ,рожки да ножки, за три девять земель ,По щучьему велению

Разное
Какой области жизни науки или какого ремесла пришли к нам эти правила фразеологизмы без сучка без задоринки, доводить до белого каления, Мертвая хватка ,рожки да ножки, за три девять земель ,По щучьему велению
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Гость:
Это все поговорки со сказок
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