Какой области жизни науки или какого ремесла пришли к нам эти правила фразеологизмы без сучка без задоринки, доводить до белого каления, Мертвая хватка ,рожки да ножки, за три девять земель ,По щучьему велению

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Какой области жизни науки или какого ремесла пришли к нам эти правила фразеологизмы без сучка без задоринки, доводить до белого каления, Мертвая хватка ,рожки да ножки, за три девять земель ,По щучьему велению

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