Какой образ Рахманинова создал Юрий нашибин?

Разное
Какой образ Рахманинова создал Юрий нашибин?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Маулид ан-Наби — рождение Пророка Мухаммеда Навруз Байрам - мусульманский праздник весны Рамадан — начало поста у мусульман Ночь Могущества и Предопределения — Ляйлятуль-кадр Ид-аль-Фитр - Ураза-байрам
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