Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука высокого качества при условии что время звучания составляет 3 минуты? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!
Разное
Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука высокого качества при условии что время звучания составляет 3 минуты? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!
Ответ(ы):
Гость:
(3*60*битрейт) /1024 Мб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Напишите (не большой) рассказ от имени словообразования:суффиксального словообразования или приставочного или приставочно-суффиксального. ...
Разное
Как называется ткань, состоящая из длинных многоядерных волокон, имеющих поперечную исчерченность? а) Сердечно мышечная б) Поперечно-полосатая мыше...
Разное
Среднее арифметическое двух чисел 7,а значение развязки квадратов равна 14, найдите значение суммы квадратов этих двух чисел
Разное
Вычисли длину каната, если: 1/4 каната равна 12 метров. 1/6 каната равна 18 метров. 1/9 каната равна 28 метров.
Разное
Разное