Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука высокого качества при условии что время звучания составляет 3 минуты? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!

Разное

Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука высокого качества при условии что время звучания составляет 3 минуты? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!

Автор: Гость