Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука высокого качества при условии что время звучания составляет 3 минуты? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!

Разное
Какой объем памяти требуется для хранения цифрового аудиофайла с записью звука высокого качества при условии что время звучания составляет 3 минуты? ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО!!!!
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