Какой органоид выполняет функцию газообмена в клетке?

Какой органоид выполняет функцию газообмена в клетке?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
ты можешь прийти на урок и сказать ей : чему ты бл_ять меня учишь женщина
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