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Какой полуостров Европы омывается 7 морями???
Какой полуостров Европы омывается 7 морями???
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Балканский полуостров омывается СЕМЬЮ МОРЯМИ.
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