Какой позитивный и негативный опыт накопило человечество 20ого века? Насколько он полезен людям 21ого века? Дайте пожалуйста развёрнутый ответ. Зараннее огромное спасибо !

Позитивный например мирные отношения между странами.В 21 веке мы живем в мире и спокойствии.Война вот негативный опыт и засчет этого наш мир принял что надо избежать этого.Вот что взял 21 век мир и мирное небо над головой.