Какой пример относится к понятию экономики как науки? 1)определение уровня безработицы в стране 2)предоставление услуг по ремонту видеоаппаратуры 3)производство мебели 4 )разработка бизнес-плана нового коммерческого п...

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Какой пример относится к понятию экономики как науки? 1)определение уровня безработицы в стране 2)предоставление услуг по ремонту видеоаппаратуры 3)производство мебели 4 )разработка бизнес-плана нового коммерческого проекта

Автор: Гость