Какой природной зоны нет в Европе? А)тайги Б)тундры В)степи Г)арктической пустыни Д)саванны.

Какой природной зоны нет в Европе? А)тайги Б)тундры В)степи Г)арктической пустыни Д)саванны.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ответ Д). Нет саванны
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