Какой признак является главным для растений отдела Покрытосеменные? 1) большинство имеет зеленую окраску 2) образованы разными клетками и тканями 3) размножаются семенами 4) образуют плоды с семенами помогит...
Какой признак является главным для растений отдела Покрытосеменные? 1) большинство имеет зеленую окраску 2) образованы разными клетками и тканями 3) размножаются семенами 4) образуют плоды с семенами помогите пожалуйста)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4) образуют плоды с семенами 4) образуют плоды с семенами