Какой процент от 2 квадратных метров составляют 2 квадратных сантиметра?

Какой процент от 2 квадратных метров составляют 2 квадратных сантиметра?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 2 кв м = 20000 кв см  2) 2 * 100 : 20000 = 0,01 ( % ) Ответ 0,01 %
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