Какой путь для развития своей страны ты бы выбрал? Запиши свою позицию и приведи 2-3 аргумента в поддержку. Помогите пожалуйста!!!

Я гражданин респ Казахстан.Я б хотела внести свой вклад в развитие своей страны путем улучшения образования.Хотелось бы чтобы после учебы все могли поступать в бесплатные Вузы.и все получали бы стипендию. А так же после их окончания всем студентам были готовы рабочие места дальнейшее трудоустройство. Была бы рада если бы я могла хоть какой то вклад внесла в свой путь развития страны