Какой путь проходит свободно падающее тело за первую секунду

Какой путь проходит свободно падающее тело за первую секунду

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Путь пройденный за n-ую секунду определяется по формуле: Sn=(2n-1)g/2
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