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Какой путь пррходит сводбодно падающее тело за первую секунду
Какой путь пррходит сводбодно падающее тело за первую секунду
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Путь пройденный за n-ую секунду определяется по формуле: Sn=(2n-1)g/2
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